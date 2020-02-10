Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Metruk bina alev alev yandı
Metruk bina alev alev yandı
Ankara'da dehşete düşüren olay!
Ankara'da dehşete düşüren olay!
Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim
Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim
Kasımpaşa - Galatasaray: 0-3
Kasımpaşa - Galatasaray: 0-3
Avrupa, Sabine Kasırgası’na hazırlanıyor
Avrupa, Sabine Kasırgası’na hazırlanıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Metruk bina alev alev yandı

BEYOĞLU'nda iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daha önce de yandığı öğrenilen binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:15
0 Okunma
Metruk bina alev alev yandı

Yangın saat 05:20 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Beytül Malcı Sokak'ta bulunan iki kattı metruk bir binada meydana geldi. Bananın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha önce de binada yangın çıktığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.

ALEV ALEV YANDI

Öte yandan binanın alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluBinaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemek yerken başından vuruldu
Yemek yerken başından vuruldu
Büyük Kudüs Mitingi
Büyük Kudüs Mitingi
İstanbul'a beklenen kar yağdı
İstanbul'a beklenen kar yağdı
Beykoz'da ara sokaklarda kar...
Beykoz'da ara sokaklarda kar...
Türk Dünyası Hizmet Ödülleri
Türk Dünyası Hizmet Ödülleri
Meteoroloji'den İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
Arnavutköy Sahili'nde dalgıçların aradığı cesede ulaşıldı
Arnavutköy Sahili'nde dalgıçların aradığı cesede ulaşıldı
İstanbul'da polisten okul çevrelerinde denetim
İstanbul'da polisten okul çevrelerinde denetim
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim