Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1112
ALTIN
504.262
DOLAR
8.3508
STERLİN
10.8367
EURO
9.7324
AFAD 1040 çadır kurdu
AFAD 1040 çadır kurdu
Enkaz alanlarını doldurdular!
Enkaz alanlarını doldurdular!
Tribünler tek yürek
Tribünler tek yürek
Balık fiyatları uçtu
Balık fiyatları uçtu
Saraçhane’de Fransa protestosu
Saraçhane’de Fransa protestosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Metrobüs yayaya çarptı 

Avcılar'da metrobüs yayaya çarptı 

01 Kasım 2020 Pazar 17:11
6 Okunma
Metrobüs yayaya çarptı 

İSTANBUL (DHA)

Avcılar İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında metrobüs, yola giren bir kişiye çarptı. Yaralanan yaya ile metrobüs şoförünün fren yapması sonucu hafif yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. 

Kaza  saat 14.30 sıralarında Avcılar İBB sosyal tesisleri metrobüs durağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre,  Zincirlikuyu istikametinden gelen bir metrobüs yola giren bir kişiye çarptı. Metrobüste bulanan 5 kişi  metrobüs şoförünün ani fren yapması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Yola giren yaralı ile metrobüste hafif yaralanan 5 yolcu  sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
METROBÜSAvcılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saraçhane’de Fransa protestosu
Saraçhane’de Fransa protestosu
Sarıyer'de ailesiyle tartışıp denize atlayan genç boğuldu
Sarıyer'de ailesiyle tartışıp denize atlayan genç boğuldu
Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama
Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl 38,4 milyar TL oldu
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl 38,4 milyar TL oldu
Sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti
Sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti
Avcılar’da iki kazada bir kişi yaralandı
Avcılar’da iki kazada bir kişi yaralandı
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı töreni
İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı töreni
İstanbul'da yağış etkili oluyor
İstanbul'da yağış etkili oluyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma