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Metrobüs kazası: Yaralılar var

Metrobüs metrobüse arkadan çarptı: Yaralılar var

Metrobüs kazası: Yaralılar var

Metrobüs metrobüse arkadan çarptı: Yaralılar var

06 Ekim 2019 Pazar 10:26
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Metrobüs kazası: Yaralılar var

iSTANBUL, (DHA) 

Halıcıoğlu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu''nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.

DHA

Anahtar Kelimeler:
METROBÜSHalıcıoğlu
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