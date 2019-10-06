Metrobüs kazası: Yaralılar var

iSTANBUL, (DHA)
Halıcıoğlu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu''nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.
DHA
Metrobüs metrobüse arkadan çarptı: Yaralılar var
Metrobüs metrobüse arkadan çarptı: Yaralılar var
iSTANBUL, (DHA)
Halıcıoğlu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu''nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.
DHA