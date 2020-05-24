Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım forması
Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım...
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bayram mesajı 
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bayram mesajı
Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı
Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı
Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon
Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon
TBF Başkanı Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı
TBF Başkanı Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Merter D-100 Karayolu'ndaki denetimde hareketli anlar yaşandı

Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da polis ekipleri denetim yaptı. Merter'de D-100 Karayolu'ndaki denetimden kaçmak isteyen sürücüye cezai işlem uygulandı.

24 Mayıs 2020 Pazar 09:30
0 Okunma
Merter D-100 Karayolu'ndaki denetimde hareketli anlar yaşandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Polis ekipleri, İstanbul'un birçok noktasında denetim yaptı. Ekiplerinin denetim yaptığı yerlerden birisi de D-100 Karayolu Merter mevkii oldu. D-100 Karayolu'nun bir kısmını dubalarla kapatan polis ekipleri, araçların geçişini yan yoldan sağladı. Ekipler, araçları durdurarak sürücülerin izin belgesi ve kimliklerini kontrol ederken, belgesi olmayan kişilere cezai işlem uyguladı.

DUBALARI EZİP KAÇMAK İSTEDİ

Trafik polisleri uygulama yaparken, ismi öğrenilemeyen bir sürücü polisin yolu kesmek için dizdiği dubaları ezerek kaçmak istedi. Durumu fark eden ekipler aracın önünü kesti. Bu sırada dubaların açıldığını gören bir başka otomobil ise trafik polislerinin üzerine araç sürerek denetimden kaçtı. Polisler kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, durdurduğu sürücüde yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 0.91 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ehliyetine 6 ay el konulan alkollü sürücünün, aracı da bağladı. Cezai işlem uygulanan sürücü, "Kaçmak istesem kaçmaya devam ederdim. Durmazdım. Evet Alkolüm var. Buna istinaden durdum." diye konuştu. Polis ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MerterD100 KarayoluDenetimPolisRamazan Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bayram mesajı 
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bayram mesajı 
Eyüpsultan'da jandarmadan denetim
Eyüpsultan'da jandarmadan denetim
Bağcılar'da kahvehaneye kumar baskını
Bağcılar'da kahvehaneye kumar baskını
Bahçelievler'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Bahçelievler'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Yasağa rağmen işe çıkan taksici: İnisiyatif kullandık
Yasağa rağmen işe çıkan taksici: İnisiyatif kullandık
Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım
Bayram geleneklerini dijitalde yaşatalım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
İETT otobüsü sulama aracına çarptı: 7 yaralı
İETT otobüsü sulama aracına çarptı: 7 yaralı
Aniden bastırdı, işe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı
Aniden bastırdı, işe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı