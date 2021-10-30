Merdivenköy Hastane binası kiraya verilecek

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kadıköy Merdivenköy'deki hastane binasını 10 yıllığına kiraya verecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 11:00’ de İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü yapılacak.

İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü İhale Bürosundan veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edebilir.

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