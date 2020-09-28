Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1125
ALTIN
467.409
DOLAR
7.7593
STERLİN
10.0082
EURO
9.0539
Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek
Patlayıcı tespit eden robotla birinci...
Ev temizliği yaparken sakatlanmalara dikkat: Bez sıkmayın
Ev temizliği yaparken sakatlanmalara dikkat:...
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı...
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
İş fırsatları için hemen tıkla!

Memnun olan da var kalabalıktan dert yanan da

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı. Cevizlibağ metrobüs durağında bu sabah işe gitmek isteyenler uygulamanın metrobüs yoğunluğunu azalttığını belirtirken, bazı yolcular ise yine kalabalık olduğunu söyleyerek "Seferler artırılmalı" dedi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 13:59
9 Okunma
Memnun olan da var kalabalıktan dert yanan da

İSTANBUL - İstanbul'da, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli mesai uygulaması bugün başladı. Saat 07.00 ile 09.00 arasında başlayacak mesai ile toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması hedeflenirken, Cevizlibağ metrobüs durağı yine hareketliydi. Bazı yolcular bindiği saate göre yolcu sayısında azalma olduğunu söyledi. Bazı yolcular ise yine kalabalıktan şikâyet ederken sosyal mesafenin hiçe sayıldığını belirterek ek sefer talep etti.


 

"AZALMA VAR AMA YİNE DE SEFER SAYILARI ARTTIRILMALI"

Saat 08.00'de mesaisinin başlayacağını söyleyen Veysel Örül, "Yine toplu taşıma kalabalık. Bu İstanbul'un bir gerçeği zaten. Ama yine de bir azalma olduğunu hissediyorum. Şu an için iyi görünüyor insanlar önlemini alıyorlar. Gayet güzel şimdilik. Ben bugün oturamadım kesinlikle. Her ne kadar da olsa kalabalık var tabii bunu aşamayız. Bence sefer sayıları arttırılmalı. Daha sık yapılmalı" dedi.


 

Bir başka yolcu ise, "Yolculuk iyi geçiyor ama kademeli mesai olmasına rağmen çok yoğun. Sürekli yoğunluk var. Servisler azaldı herhalde. Beylikdüzü'nden geldim ama oturamadım. Yeterince araç göndermiyorlar zannedersem" şeklinde konuştu.


 

"YOLLAR BOŞTU ŞAŞIRDIM"

Trafikte de azalma olduğunu söyleyen Meral Türk, "Bence gayet iyi şu anda. Çünkü boştu yollar ben de şaşırdım. Gayet iyiydi bugün. Genel olarak oturamıyorum ama boş olması da bizim için avantaj sonuçta. Bence gayet başarılı" diye konuştu.


 

"ÇÖZÜMÜ BİLSEM DÜNYADA KAHRAMAN OLURDUM"

Başka bir yolcu, "Çok bir fark göremedim ben. Hiçbir zaman oturamıyorum zaten. Öyle metrobüsler yarı yarıya düştü, minibüsler yarı yarıya düştü gibi bir şey yok. Çözüm ne bilmiyorum. Bilsem dünyada kahraman olurdum" dedi.

Başka bir yolcu ise kalabalıktan dert yanarak, "Oturamadık üst üste geldik. Bu çözüm değil yani ne olacak bilmiyorum böyle" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 28.09.2020 14:04
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedbirleriKademeli Mesaiİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
İstanbul'da kademeli mesai başladı
İstanbul'da kademeli mesai başladı
Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama
Oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama
İETT şoförlerinden yolculara: Lütfen bize yardımcı olun
İETT şoförlerinden yolculara: Lütfen bize yardımcı olun
Pendik'te ormanlık alanda yangın
Pendik'te ormanlık alanda yangın
Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı
Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı
Bahçelievler'de 4 kişi tarafından darp edilen Suriyeli konuştu
Bahçelievler'de 4 kişi tarafından darp edilen Suriyeli konuştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans