Mehterandan Topkapı Sarayı'nın bahçesinde konser

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, pandemi nedeniyle ara verdiği konserlere, bugün Topkapı Sarayı'nda yeniden başladı. Bâb-üs Saade kapısı önünde başlayan konser, Mehteran Birliği'nin saray bahçesinde yürümesiyle son buldu. Yoğun ilgiyle karşılaşan Mehteran Birliği, marşlarla yerli ve yabancı turistleri büyüledi. Konserler, eylül ayına kadar salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba günleri ise Topkapı Sarayı'nda saat 11.00'de yapılacak.





"ZAMANDA YOLCULUK YAPMIŞIZ GİBİ"



Tarihçi Taha Uğurluel, "Buraya gelen yerli ve yabancı herkes gözyaşları içerisinde. Zamanda yolculuk yapmış gibiler. Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'un fethinden itibaren 2. Mahmut dönemine kadar bu kapının önünde hemen her sene bu tören yapılırdı. Her sene Kabe'nin örtüsünün gönderileceği törenler olurdu. Şu an resmen zamanda yolculuk yapmışız gibi. Kapıdan Sultan 1. Mahmut, Kanuni ya da Yavuz gelecekmiş gibi. Herkesin simasından bu heyecan belli. Bu programların daha çok yapılmasını, sarayın asli görüntüsüne daha çok dönmesine arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.





"TARİH VE ŞENLİK HAVASI"



Pandemiyle beraber Topkapı Sarayı'nın boş olması sebebiyle üzüntüsünü dile getiren Uğurluel, "2 yıldır bomboştu burası. Çok üzüntülüydük. Burası kalabalıkları sever. Çünkü Osmanlı bir meydan devletidir. Koca meydanlardan 3 ayda bir yeniçeri ocağı toplanır, hulufe adı altında maaş dağıtılırdı. Resmen tarihten bir sayfa. Binlerce insan tarih ve şenlik havasında toplanmış. Bence şu anki en mutlu bu avlunun taşları ve tuğlaları" dedi.