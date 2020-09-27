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Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

SARIYER Maslak'ta daha önce meydana gelen hasarlı kazayı fark etmeyen cip, otomobil ve taksinin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

27 Eylül 2020 Pazar 10:09
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Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, 03.30 sıralarında Maslak, Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce hasarlı kaza yapan otomobilleri fark etmeyen bir cip, taksi ve otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da yola savrulan yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar yardım etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle, Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikameti bir süre trafiğe kapandı.  Kazaya karılan cip, taksi ve otomobilin çekilmesi sonrasında trafik tekrar açıldı.  

Kazayı gören bir kişi, iki otomobilin hasarlı kaza yaptığını, cip, taksi ve otomobillerin zincirleme kaza yaptığını söyledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaslakTrafik KazasıSarıyer
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