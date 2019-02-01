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MASİAD'ın Yeni Başkanı Muhammet Çavuşoğlu oldu

Maltepe Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) olağan genel kurulu Derneğin toplantı salonunda yapıldı.

MASİAD'ın Yeni Başkanı Muhammet Çavuşoğlu oldu

Maltepe Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) olağan genel kurulu Derneğin toplantı salonunda yapıldı.

01 Şubat 2019 Cuma 15:45
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MASİAD'ın Yeni Başkanı Muhammet Çavuşoğlu oldu

HABER: AYKUT ÜNKER

Maltepe Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (MASİAD) Bayrak Değişimi



İSTANBUL. Maltepe Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD)’dan görevi yeni yönetime devreden Cem Karatepe genel kurulda yaptığı konuşmada, görev yaptığı süre içinde aldığı sorumluluğu yerine getirebilmek için Maltepe’yi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için Yönetim kurulu arkadaşları ile çalışmalar yaptıklarını söyledi. Karatepe, “Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız ile bizlere görev tevdi edilmesinin ardından resmi ve özel sektör ile iyi diyaloglar kurduk. Kamu Özel sektör işbirliğine önem verdik ve bu anlamda Maltepe Kaymakamlığı, Marmara Üniversitesi, Maltepe ilçe Milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği yaptık. Üyelerimizin gelişen ve değişen ekonomik düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Bu süreçte üyelerimizin bizlere verdiği destek için teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum dedi. Seçim sonunda yeni seçilen Maltepe Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Başkanı Muhammet Çavuşoğlu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
MASİADAykut Ünker
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