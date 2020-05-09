Marmaray'da bir ilk yaşandı!



"DEMİR YOLU YATIRIMLARIMIZ HIZLA İLERLİYOR"

Bakan Karaismailoğlu, “Yüksek hızlı tren yatırımları devam ediyor. Bu yıl içerisinde Ankara-Sivas hızlı tren hattını hizmete almaya çalışıyoruz. Ankara-İzmir hattında çalışmalar sürüyor. Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Adana, Mersin gibi ülkemizin her yerinde demir yolu yatırımlarımız hızla ilerliyor. Biliyorsunuz kasımda Pekin'den kalkan yük trenini orta koridoru kullanarak Avrupa'ya geçirmiştik. İlk yurt dışı yük taşımacılığını yapmıştır" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, “Uluslararası taşımacılık faaliyetinin devamı gelecek mi?" şeklindeki soruya “Hazırlıklarını yapıyoruz. Yurt dışı trenlerimizde yine orta koridoru kullanarak hazırlıkları devam ediyor. Yakın zamanda yine onları da burada karşılayacağız inşallah" yanıtını verdi.

“Samsun-Sivas demiryolu hattında deneme sürüşleri başladı. Bunun yolculu seferlerini görebilecek miyiz?" şeklindeki soruya ise Bakan Karaismailoğlu, hazırlıkların sürdüğü cevabını verdi.

Bakan Karaismailoğlu açıklamalarının ardından treni Çorlu'ya yolcu etti.