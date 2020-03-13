Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet...
TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla ilgili açıklama
TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla...
MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı
MEB ile TFF arasında TFF...
Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli oyuncularından biri
Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli...
Google’ın ofisinde koronavirüs vakası
Google’ın ofisinde koronavirüs vakası
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marmara'ya, Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin 15 Mart Pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen, mevsim normallerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

13 Mart 2020 Cuma 16:19
0 Okunma
Marmara'ya, Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, pazar günü İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova ve Sakarya, pazartesi günü ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede (8-10 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedildi.

Yetkililer, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gelecek hafta hissedilir derecede azalmasıyla normalin altına düşmesinin beklendiğini belirtti. Başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüBalkanlarSoğuk Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'den fiyat denetimi
İBB'den fiyat denetimi
Koronavirüs havacılık istihdamını da vurdu:Uçaklar yere iniyor, ücretsiz izinler artıyor
Koronavirüs havacılık istihdamını da vurdu:Uçaklar yere iniyor, ücretsiz izinler artıyor
Taksim Meydanı'nda 'koronavirüs' önlemleri
Taksim Meydanı'nda 'koronavirüs' önlemleri
İmamoğlu: Etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İmamoğlu: Etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
“Araçlarınıza antibakteriyel iç temizlik ve ozonlama yaptırın”
“Araçlarınıza antibakteriyel iç temizlik ve ozonlama yaptırın”
Ağaoğlu: Çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak
Ağaoğlu: Çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak
İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ
İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ
Zeytinburnu'nda işyerinde yangın
Zeytinburnu'nda işyerinde yangın
İSTANBUL'DA DEV OPERASYON
İSTANBUL'DA DEV OPERASYON

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı