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Marmara'da görülen ay denizanası için uyarı: Değdiğinde yakar

Marmara Denizi'nin müdavimi ay denizanası, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından İstanbul Büyükada'da görüntülendi. Ay denizanası için 'Değdiğinde yakar' uyarısında bulunuldu.

11 Eylül 2020 Cuma 09:45
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Marmara'da görülen ay denizanası için uyarı: Değdiğinde yakar

Sıcak havalar nedeniyle özellikle oksijenin az olduğu Marmara ve Karadeniz'deki koy ve körfezlerde deniz anaları çokça görülmeye başladı. Akdeniz, Marmara Denizi, Van Gölü gibi Türkiye'nin birçok denizi ve tatlı su kaynağında yaptığı dalışlarla su altındaki doğal ve tarihi zenginliklerin ortaya çıkarılması çalışmalarında görev alan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Marmara Denizi'nde ay denizanasını görüntüledi.

Ceylan'ın İstanbul Büyükada'da yaptığı dalış sırasında çektiği ay denizanasına ait görüntüyü, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından paylaşarak, bilgilendirme ve uyarıda bulundu.

'DEĞDİĞİNDE YAKAR'

Ay denizanasının Marmara Denizi'nin müdavimi olduğunu belirten Prof. Dr. Birpınar, şu bilgileri paylaştı:
“Dokunaçlarıyla plankton ve yumuşakçalar toplayarak beslenir. Dünya okyanuslarının çoğunda bulunur. Ay denizanası düşük oksijen koşullarına güçlü bir tolerans gösterir. Dolayısıyla bolluğu, ortamdaki çözünmüş oksijen azlığının belirgin anlatımıdır. Körfez ve kapalı koylar, düşük oksijen konsantrasyonu nedeniyle ay denizanası için beslenme, büyüme ve hayatta kalma açısından avantajdır. Değdiğinde yakar. Medusa polipe benzer şekilde parçalanarak çoğalır"

'HAYATİ RİSK TAŞIYACAK ZARARI YOKTUR'

Marmara Denizi'nde denizanalarının çok görüldüğü dönemlerde, denizin çok kirli olduğu yönünde yorumlar yapıldığına dikkati çeken Tahsin Ceylan ise, “Aslında bu doğru değil. Besin olduğu için, ayrıca Marmara ve Karadeniz'in suları daha soğuk olduğundan oraları tercih ediyorlar. Bir de kapalı koy ve körfezlerde oksijen az olduğu için o bölgeyi seviyorlar. Güçlü nematosistlere sahiptir. İnsan vücuduna dokunduğunda yakar, uzak durmak gerekiyor. Amonyak ve sıcak kompres yapıp üzerine konulduğunda geçer. Hayati risk taşıyacak bir zararı yoktur. Erkek ya da dişidir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara DeniziDeniz Anası
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