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Maltepeliler havada, karada ve denizde Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde Küçükyalı Sahili’nde  yüzlerce Maltepeli vatandaşın katılımıyla ‘Ata’ya saygı zinciri’ oluşturuldu. Maltepelilere havada Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan 3 paraşütçü ve denizde “Atatürk’ün Gözleri” tablosunu su altından çıkaran dalgıçlar da eşlik etti.

Maltepeliler havada, karada ve denizde Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde Küçükyalı Sahili’nde  yüzlerce Maltepeli vatandaşın katılımıyla ‘Ata’ya saygı zinciri’ oluşturuldu. Maltepelilere havada Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan 3 paraşütçü ve denizde “Atatürk’ün Gözleri” tablosunu su altından çıkaran dalgıçlar da eşlik etti.

10 Kasım 2019 Pazar 14:19
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Maltepeliler havada, karada ve denizde Atatürk'ü andı

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde Küçükyalı Sahili’nde  yüzlerce Maltepeli vatandaşın katılımıyla ‘Ata’ya saygı zinciri’ oluşturuldu. Maltepelilere havada Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan 3 paraşütçü ve denizde “Atatürk’ün Gözleri” tablosunu su altından çıkaran dalgıçlar da eşlik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde saat 9’u 5 geçe ilçede hayat durdu. Çalan sirenlerin ardından ilçe meydanında düzenlenen resmi törende Atatürk anıtına çelenk konulurken, ellerine bayraklarını ve Atatürk posterlerini alan binlerce Maltepeli de, belediyenin düzenlemiş olduğu etkinlikte Küçükyalı sahilinde Ata’ya saygı zinciri oluşturdu.


16 DALGIÇ ATATÜRK İÇİN DALDI


Atatürk tişörtleri giyen ve saygı duruşunda bulunan Maltepelilere, Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümünde 16 dalgıç da eşlik etti. Ata’ya Saygı Dalışı etkinliğinde uzun yıllardır İstanbul’da çalışan, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon’a ait “Atatürk’ün Gözleri” tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağı sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarıldı. Vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da hazır bulunduğu anma töreninde 3 paraşütçü de Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.


ÇOCUK KOROSUNDAN KONSER


Hüzün ve gözyaşları içerisinde anmaya katılan Maltepelilere, daha sonra Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu tarafından mini bir konser verildi. Konserde “Atam Sen Rahat Uyu”yu, “Mustafa Kemal Özgürlük Demek”i ve “10. Yıl Marşı”nı seslendirdiler. Koro izleyenlerden tam not alırken, dakikalarca alkışlandı. Etkinliklere katılan ve mikrofonumuza konuşan vatandaşlar da duygusal anlar yaşadıklarını söyleyip, “Çocuklarımızı onun izinde yetiştiriyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiGazi Mustafa AtatürkYıldönümüParaşütçüMaltepe
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