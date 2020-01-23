Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123301
ALTIN
296.109
DOLAR
5.9271
STERLİN
7.7792
EURO
6.5740
Toprak ve camdan hikâyeler sergisi açıldı
Toprak ve camdan hikâyeler sergisi...
Mersin’de kum zambakları koruma altına alındı
Mersin’de kum zambakları koruma altına...
Burdurlu kick boksçular 6 madalyayla döndü
Burdurlu kick boksçular 6 madalyayla...
RTÜK medyaya 'mükemmellik' ödülleri verecek
RTÜK medyaya 'mükemmellik' ödülleri verecek
Gizemli virüse karşı zatürre ve girip aşısı önerisi
Gizemli virüse karşı zatürre ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maltepe Üniversitesi kapalı spor salonu çatısında yangın

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversite'nin kapalı spor salonu çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Maltepe Üniversitesi kapalı spor salonu çatısında yangın

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversite'nin kapalı spor salonu çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

23 Ocak 2020 Perşembe 11:57
10 Okunma
Maltepe Üniversitesi kapalı spor salonu çatısında yangın

İSTANBUL - Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversitesi kampüsünde bulunan kapalı spor salonunun çatısında yangın saat 09.45 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre çatıdaki tadilat sırasında izolasyon malzemeleri bir anda alev aldı. Görevliler ve işçiler durumu itfaiye, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri de tedbir amaçlı güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı
Çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İstanbul bu hafta yağmur var
İstanbul bu hafta yağmur var
Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma
Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma
Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı
Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı
Metrobüsün motor kısmı yandı
Metrobüsün motor kısmı yandı
Sosyal medyada tanıştığı genci vurdu
Sosyal medyada tanıştığı genci vurdu
Polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı
Polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı
Esenyurt'ta yangın
Esenyurt'ta yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans