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Maltepe'de zincirleme kaza : 2 yaralı 

Maltepe'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazasında iki kişi yaralandı. 

06 Temmuz 2021 Salı 09:34
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Maltepe'de zincirleme kaza : 2 yaralı 

Kaza, Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu Yolunda saat 06.30 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza da iki kişi hafif  yaralanırken Maltepe istikametinde yol trafiğe kapandı.  

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yaralanan iki kişiye ambulansta müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.  Kazaya karışan Asim Yüce, "Bu yolda hiç kimse hızlı gitmiyordu. Zeminden kaynaklanan bir durum" dedi.

Semih Düzdağa ise "Burası çok keskin bir viraj, burada her sene trafik kazaları meydana geliyor. Yine aynı şekilde bir trafik kazası olmuş. Buna hala bir önlem alınmadı. Yetkilerin önlem almamaları ısrarla devam ediyorlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeBaşıbüyükTrafik Kazası
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