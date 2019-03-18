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Maltepe'de yangın

Maltepe'de yangın: 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

Maltepe'de yangın

Maltepe'de yangın: 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

18 Mart 2019 Pazartesi 10:52
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Maltepe'de yangın

İSTANBUL (DHA) 

Maltepe, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı apartman sakinleri yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk etti. Binadan çıkamayan 4'ü çocuk 12 kişi ise yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi. Tahliye edilen çocuklar ve bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeYangın
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