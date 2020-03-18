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Maltepe'de restoran alev alev yandı

Maltepe'de bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışanların fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

18 Mart 2020 Çarşamba 14:11
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Maltepe'de restoran alev alev yandı

İSTANBUL - Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.30 sıralarında yangını fark eden mutfak çalışanları ve garsonlar hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan restorana itfaiyenin müdahalesi yaklaşık bir saat sürdü. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeRestoranYangınİstanbul
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