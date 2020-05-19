Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
EVDE YAŞAM KISA FİLM YARIŞMASI, CORONA KEDİ YARIŞMAYA KATILIYOR
CORONA KEDİ YARIŞMAYA KATILIYOR
İstanbul'da çok nadir görülüyor; Şile'de görüntülendi
İstanbul'da çok nadir görülüyor; Şile'de...
Beşiktaş'ta rota Sinan Gümüş
Beşiktaş'ta rota Sinan Gümüş
Fenerbahçe'de koronavirüs testi
Fenerbahçe'de koronavirüs testi
Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne kadar etkili?
Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MALTEPE'DE DEHŞET ANLARI!

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıyı silahla yaralayan şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı. Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı.

19 Mayıs 2020 Salı 07:59
0 Okunma
MALTEPE'DE DEHŞET ANLARI!
Olay, Bağlarbaşı Santral Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada silahına davranan şüpheli, fırıncılara 5 el ateş etti. K. B. ve U. B. bacaklarından yaralanırken şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı. Durumu gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.


OLAY ANI KAMERADA

Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerindeki kişilerin tartışması, Saldırganın silahla ateş ettikten sonra bağırarak olay yerinden uzaklaşması görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeFırınEkmekSilahYARALAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı
Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı
Beyoğlu'nda pes dedirten olay!
Beyoğlu'nda pes dedirten olay!
İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi
İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi
Beykoz'da kavgada vurulan kadın hayatını kaybetti
Beykoz'da kavgada vurulan kadın hayatını kaybetti
Bağcılar'da 65 yaş ve üzeri müzik eşliğinde eğlendi
Bağcılar'da 65 yaş ve üzeri müzik eşliğinde eğlendi
Jandarma denetimine yakalandı, 'evden kaçtım' dedi
Jandarma denetimine yakalandı, 'evden kaçtım' dedi
DEHŞET SAÇTILAR!
DEHŞET SAÇTILAR!
Vali Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı
Vali Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı
GENÇBÜS yollarda
GENÇBÜS yollarda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı