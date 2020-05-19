MALTEPE'DE DEHŞET ANLARI!

OLAY ANI KAMERADA
Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerindeki kişilerin tartışması, Saldırganın silahla ateş ettikten sonra bağırarak olay yerinden uzaklaşması görülüyor.
DHA
Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıyı silahla yaralayan şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı. Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerindeki kişilerin tartışması, Saldırganın silahla ateş ettikten sonra bağırarak olay yerinden uzaklaşması görülüyor.
DHA