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Maltepe'de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu

MALTEPE'de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 50 metre kayarak dereye uçtu. Kazada araçta bulunan baba ve oğul yaralandı. 

24 Ocak 2022 Pazartesi 09:14
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Maltepe'de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu

Kaza, saat 07.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi, Palmiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DGG 490 plakalı Faik Okyay yönetimindeki otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre kayarak Çamaşırcı Deresi'ne uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Faik Okyay ile oğlu Hasan Okyay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye merdiven uzatarak yaralıları bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı baba ve oğul sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan sağlık çalışanı yaralıya müdahale etmek yerine, görüntü almak isteyen basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"AŞAĞIYA DOĞRU DEREYE UÇTU"

Görgü tanığı Selahattin Korkmaz, " Sokağın başından kardan dolayı araç kaydı. Aşağıya doğru gelerek dereye uçtu. Araçta iki kişi vardı. Durumları iyiydi. Belinden yaralanmış" dedi.

DHA

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MaltepeKarKışYolBuzlanmaKazaTrafik Kazası
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