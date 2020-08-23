Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Mahalleyi saran kötü koku ortaya çıkardı
Son Dakika
Mahalleyi saran kötü koku ortaya...
AFAD: Giresun'da 127 vatandaşımız kurtarıldı
Son Dakika
AFAD: Giresun'da 127 vatandaşımız kurtarıldı
Fuat Oktay: Tüm imkanlar seferber edildi
Son Dakika
Fuat Oktay: Tüm imkanlar seferber...
İşte Koronavirüsde son durum
Son Dakika
İşte Koronavirüsde son durum
Gümrük kaçağı 67 cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika
Gümrük kaçağı 67 cep telefonu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mahalleyi saran kötü koku ortaya çıkardı

Maltepe’de bir evden gelen kötü koku üzerine komşular polise haber verdi. Çilingir yardımı ile girilen evde yakınlarının 15 gündür haber alamadığı Abdulleyis Çelebi'nin cansız bedeni bulundu.

23 Ağustos 2020 Pazar 10:06
0 Okunma
Mahalleyi saran kötü koku ortaya çıkardı
Olay saat 00.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak’ta bulunan 5 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve yakınlarının yaklaşık 15 gündür haber alamadığı Abdulleyis Çelebi’nin (51) evinden kötü kokular yükseldi. Kokuları alan komşular polise ve yakınlarına haber verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Ekipler, Çelebi’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerine çağırılan adli tabip yaptığı inceleme sonucunda evde yalnız yaşayan ve yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Abdulleyis Çelebi’nin ölümünü şüpheli buldu. Bunun üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi incelemelerini tamamladıktan sonra Çelebi’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ON BEŞ GÜNDÜR HABER ALAMIYORDUK

Evinde ölü bulunan Abdulleyis Çelebi’nin akrabası Davut Yüce; “Daha önce abim belli aralıklarla gelmiş buraya ama bir şey görememiş. Bu taraftan bakıyorlar, arka taraftan bakıyorlar bir şey görünmüyor. Buradan bakınca mutfak ve salon görünüyor ama yatak odasında kör bir nokta var oraya düşmüş. Bugün bize haber verdiler. Memur arkadaşlarla birlikte geldik. Çilingir yardımıyla girdik ki dış kapının hemen arkasına düşmüş. Kendisinden 10-15 gündür haber alamıyorduk" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeAbdulleyis ÇelebiVefatölümCenaze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜMRANİYE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR
ÜMRANİYE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR
İstanbul Boğazı'ndaki teknelere koronavirüs denetimi
İstanbul Boğazı'ndaki teknelere koronavirüs denetimi
Sultangazi'de silahlı saldırı
Sultangazi'de silahlı saldırı
İstanbullular güne yağmurla uyandı
İstanbullular güne yağmurla uyandı
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması
Kartal’da bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu
Kartal’da bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu
Vali Yerlikaya açıkladı
Vali Yerlikaya açıkladı
İSTANBUL MERKEZLİ 18 İLDE SANAL BAHİSÇİLERE NEFES KESEN OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 18 İLDE SANAL BAHİSÇİLERE NEFES KESEN OPERASYON
Taksim'de sağanak yağmur
Taksim'de sağanak yağmur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı