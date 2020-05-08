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Madde bağımlıları 'Bağımsızlık Köyü' projesiyle terapi görecek

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bağımsızlık Köyü” isimli projeyi ilçeye kazandırdı. Kemerburgaz’da temeli atılan bağımlılıkla mücadele ve takip merkezinin inşaatında çalışmalar devam ederken 14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulacak projede birçok atölye çalışması yapılacak.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:50
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Madde bağımlıları 'Bağımsızlık Köyü' projesiyle terapi görecek

İSTANBUL - İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında bulunan proje çerçevesinde Kemerburgaz’da temeli atılan bağımlılıkla mücadele ve takip merkezinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. “Bağımsızlık Köyü’nde Değişim Seninle Mümkün” sloganıyla hayata geçirilen proje, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile gerçekleşiyor. Merkezde eğitim, uygulama, atölye ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak.


14 BİN 970 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULACAK


Kemerburgaz’da 14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulacak projede birçok atölye çalışması yapılacak. Merkezde; drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, yaratıcı drama ve müzik atölyeleri eğitimleri verilecek. Ayrıca Terapi Bahçesi ve yürüyüş yolu da olacak.


TÜRKİYE’DE TARIMLA TERAPİ YÖNTEMİNİN RESMİ KURUMLARDA KULLANILACAĞI İLK PROJE


'Bağımsızlık Köyü'nde, madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında eğitimler almaları sağlanacak. Bağımlılıkla mücadele eden kişiler oluşturulacak terapi bahçesinde rehabilite edilecekler. Tarımla terapi yöntemi yurtdışında da madde bağımlılığı tedavisinde kullanılıyor. Bağımsızlık Köyü projesi bu anlamda Türkiye’de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanılacağı bir proje olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Madde BağımlılarıBağımsızlık KöyüProjeTerapi
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