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Maçka Parkı'nda iki grup birbirine girdi

Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ellerindeki alkol şişelerini kırarak birbirlerine saldıran her iki gruptan 2 kişi yaralandı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 09:11
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Maçka Parkı'nda iki grup birbirine girdi
Olay, saat 02.30 sıralarında Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda yaşandı. Parkta alkol alan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ellerinde bulunan alkol şişelerini kırarak birbirlerine saldıran her iki gruptan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga edenleri dağıtan polis, direnen 2 kişiyi de gözaltına aldı. Kavgada aldığı şişe darbeleri ile başından yaralanan  Burak T., yerde yatarak ambulansın gelmesinin bekledi. Bu sırada bir arkadaşı ise bulduğu bez parçaları ile arkadaşının kanayan yaralarına tampon yaparak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maçka ParkıKavga
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