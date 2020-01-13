Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
120417
ALTIN
292.152
DOLAR
5.8556
STERLİN
7.6084
EURO
6.5088
Fırtınada en çok merak edilen sorunun cevabı
Fırtınada en çok merak edilen...
Iğdır'da mevsimin ilk kar yağışı altında halay çektiler
Iğdır'da mevsimin ilk kar yağışı...
Pegasus’tan 2020 yılı için net kar beklentisi: 210-250 milyon Euro
Pegasus’tan 2020 yılı için net...
Ali Tezel gözaltına alındı
Ali Tezel gözaltına alındı
Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti
Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maçka Mezarlığının durumu içler acısı

ŞİŞLİ'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nda bazı mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin sorumluluk alanında bulunan tarihi mezarlıktaki duruma çevre sakinleri tepki gösterdi.

Maçka Mezarlığının durumu içler acısı

ŞİŞLİ'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nda bazı mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin sorumluluk alanında bulunan tarihi mezarlıktaki duruma çevre sakinleri tepki gösterdi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:52
9 Okunma
Maçka Mezarlığının durumu içler acısı

Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nın bugünkü durumu içler acısı. İBB'nin sorumluk alanında bulunan kapısında kilit bulunmayan, isteyen herkesin rahatlıkla girebildiği tarihi mezarlıkta çoğu mezar taşı kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda. Her yerinde çöp bulunan ve ateş yakılan mezarlıkta, bazı mezarların da kazıldığı görülüyor. Maçka Mezarlığı'na son defin işleminin 1935 yılında yapıldığı biliniyor. Bu tarihten sonra mezarlığa defin yapılmamış. Mezarlık zamanla unutulmaya yüz tutmuş. Çevrede yaşayanlar ve mezarlığın içler acısını halini görenler yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini ifade ediyor. 

"TARİHİMİZE BÜYÜK BİR ACI VERİYORLAR" 

Şişli'de yaşayan ve her gün mezarlığın önünden geçtiğini ifade eden İbrahim Ekdial yetkililere çağrıda bulundu. Ekdial, "Mezarlıklar aslında insanlarla birlikte, hele Maçka gibi bir ortamda, şehrin içinde olduğunda çok daha önem kazanıyor. Bunlar bizim tarihimizle birlikte korumamız gereken yerler. Bu olaylar sadece dini gözle değil, sosyolojik olarak insanın geçmişiyle olan bağını gösteren varlıklar. Bu yüzden mezarlıklara daha büyük özen göstermek durumundayız. Hangi dine ait olursa olsun, bu topraklarda yaşamış olan insanların varlığını ancak öyle hissedebiliyoruz. Elbette bu mezarlıkta çoğu zaman dışarıda kalan insanlar burayı bir barınak gibi kullanabiliyor. Belediyeler başta olmak üzere dikkat edilmesi gerekiyor. En çok da temizliğe dikkat edilmeli. Mezar taşlarına yapılan her türlü kötü muamele, bunları sökmeleri, kazmaları acı verici bir şey. Tarihimize büyük bir acı veriyorlar. Olması gereken bakım ve onarımın her ay düzenli şekilde belediyeler tarafından kontrol edilmesi, buraların aslında yaşayan yerler olduğunun dikkate alınmasıdır" şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
şişliMaçkaMezarlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırtınada en çok merak edilen sorunun cevabı
Fırtınada en çok merak edilen sorunun cevabı
Marmara Denizi'nde kirlilik uyarısı...
Marmara Denizi'nde kirlilik uyarısı...
Ali Tezel gözaltına alındı
Ali Tezel gözaltına alındı
Merdiven altı bebek ürünlerinde kanserojen madde
Merdiven altı bebek ürünlerinde kanserojen madde
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırdı
Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırdı
Soyguncular kendilerini fark eden kişiyi vurup kaçtılar
Soyguncular kendilerini fark eden kişiyi vurup kaçtılar
Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar
Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar
İstanbul Havalimanı'nda yolculara 36 dilde 'anlık çeviri' hizmeti
İstanbul Havalimanı'nda yolculara 36 dilde 'anlık çeviri' hizmeti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans