Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1512
ALTIN
415.877
DOLAR
7.1552
STERLİN
10.1143
EURO
8.7016
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basım hizmeti alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap...
Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek
Şehir içi yolcu taşıma...
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Sürekli İşçi Alacak
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı...
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Lüks sitede uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyadan irtibat kurdukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen İran uyruklu F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede bulunan evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile suikast için kullanıldığı belirtilen anahtarlık görünümlü 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 

24 Şubat 2021 Çarşamba 09:07
8 Okunma
Lüks sitede uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. 


SOSYAL MEDYADAN YAKAYI ELE VERDİLER

Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; paylaşımları yapan F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede oturduğunu belirledi.


EVDEN SUİKAST İÇİN KULLANILAN TABANCA ÇIKTI

Yapılan operasyonda  İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları lüks dairede  11 kilogram metamfetamin,  2 hassas terazi, genelde suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.  F.M. ve F.M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköySiteUyuşturucuSatıcıOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu ve Şişli'de 300 personel ile dev denetim
Beyoğlu ve Şişli'de 300 personel ile dev denetim
İstanbul merkezli 3 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon
Kadıköy'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
Kadıköy'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
İstanbul'da hava kirliliği "hassas" seviyeye ulaştı
İstanbul'da hava kirliliği "hassas" seviyeye ulaştı
İnsanların tercihleri toplu taşımadan özel araca kaymaya başladı
İnsanların tercihleri toplu taşımadan özel araca kaymaya başladı
İstanbul’da 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul’da 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
 İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı 
 İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı 
Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın ikinci katındaki balkon çöktü 
Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın ikinci katındaki balkon çöktü 
Polis denetiminden kaçan otomobil takla attı: 2 gözaltı
Polis denetiminden kaçan otomobil takla attı: 2 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma