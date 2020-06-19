Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Tunay Torun: Bizim için 7 final kaldı
Tunay Torun: Bizim için 7...
Fenerbahçe, Obradovıc ile yeniden anlaştı
Fenerbahçe, Obradovıc ile yeniden anlaştı
Sinekten koronavirüs bulaşır mı?
Sinekten koronavirüs bulaşır mı?
Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit...
Cerrahpaşa, yurt dışı hastaların favorisi oldu
Cerrahpaşa, yurt dışı hastaların favorisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

LGS öncesi öğrenciler ve aileleri Zuhuratbaba Türbesi'ne akın etti

Bakırköy'deki Zuhuratbaba türbesi yarınki LGS nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Öğrenciler, veliler sağanak yağmura rağmen dua etti.

19 Haziran 2020 Cuma 13:04
0 Okunma
LGS öncesi öğrenciler ve aileleri Zuhuratbaba Türbesi'ne akın etti

İSTANBUL - Zuhuratbaba Türbesi, yarınki olan LGS nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle kapalı olan türbenin etrafında dua etti. Çocuklarının sınavda başarılı olması için gelen aileler sağanak yağışa aldırmadan dua etmeye devam etti. LGS sınavına girecek çocukları için dua etmeye gelen Nilay Aktaş, "Hem oğlum hem kızım dua etmeye geldim. Ben onlardan daha heyecanlıyım. Buraya sık sık geliyorum. İnşallah dualarım kabul olur" dedi.

Kardeşi için gelen Burcu Demirbaş da, "Kardeşim sınava girecek onun için geldik. Şeker dağıtıyoruz. Çok çalıştı sınava umarım karşılığını alır. Buraya ikinci gelişimiz" diye konuştu. Nihal Deccaloğlu da, "Oğlum üniversiteye girmek istiyor ona dua etmeye geldim. Allah herkesin çocuğuna yardımcı olsun. Herkesin duaları kabul olsun" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zuhuratbaba TürbesiLGSVelilerÖğrenciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
Cerrahpaşa, yurt dışı hastaların favorisi oldu
Cerrahpaşa, yurt dışı hastaların favorisi oldu
Zeytinburnu'nda işyerinde yangın
Zeytinburnu'nda işyerinde yangın
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık kamerada
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık kamerada
İstanbul'da maske takmayana 900 lira ceza
İstanbul'da maske takmayana 900 lira ceza
Boğazda yüzen yunuslar Üsküdar Sahili'nden görüntülendi
Boğazda yüzen yunuslar Üsküdar Sahili'nden görüntülendi
Sinemaseverler arabalarıyla açık havada buluştu
Sinemaseverler arabalarıyla açık havada buluştu
Hadımköy mevkiinde kaza yapan minibüs devrildi
Hadımköy mevkiinde kaza yapan minibüs devrildi
Bağcılar'da kocasından şiddet gören kadın pencereden atladı
Bağcılar'da kocasından şiddet gören kadın pencereden atladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı