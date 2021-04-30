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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, önce köprünün ayağına çarptı ardından da devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı.

30 Nisan 2021 Cuma 10:05
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR devrildi

Kaza saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti, Uskumruköy Mevkii'nde bulunan köprünün altında meydana geldi. İddiaya göre 51 KJ 169 plakalı kireç yüklü TIR'ın sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprünün ayağına çarpan TIR devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü araçta sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCE BİR SAATTE KURTARILABİLDİ

Yola devrilen TIR'ın kupasında sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE İSTİKAMETİ TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI

Köprünün ayağına çarptıktan sonra yola devrilen TIR nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, yapılan çalışmaların ardından kademeli olarak trafiğe açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara OtoyoluTIRKazaTrafik Kazası
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