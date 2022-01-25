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Küreğini alan otoyol kenarına bıraktığı aracını çıkarmaya geldi

25 Ocak 2022 Salı 13:54
Küreğini alan otoyol kenarına bıraktığı aracını çıkarmaya geldi

İSTANBUL - Otoyol kenarlarına bırakılan araçların sahipleri, öğle saatlerine doğru araçlarını kurtarmak için kürekleriyle geldi. Sürücüler araçlarını kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'da yoğun kar nedeniyle dün akşam trafikte kalan ve araçlarını terk eden sürücüler, bugün araçlarını almaya geldi. Basın Ekspres Yolu’nda kürekle aracının başına gelenler yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucunda araçlarını kaldıkları yerden çıkardı. Yanında küreği olmayanlar araçlarını iterek ya da lastiklerinin altına kartonlarla destek yaparak kaldıkları yerden çıkarmaya çalıştı. Bazısıysa benzini bittiği için aracını park etmek zorunda kaldı. En yakın benzin istasyonuna giderek yakıt aldıktan sonra aracını park ettiği yerden çıkardı. Sürücülerin araçlarını kurtarma çalışmaları devam ediyor. 


 

"BİR DEPO BENZİN BİTİRDİM"

Aracının yakıtı biten İlhami Karagöz "Dün saat 15.00'ten beri bu yoldayım. Bir depo benzin bitti. Arabanın içi sıcaktı. Üşümeyelim diye ısıtıcıları çalıştırdık benzin bitti. Gittim 3 kiometre ileriden benzin aldım. Anlattım durumu mecbur verdiler. Sabah 112’yi arıyorum kimse telefona bakmıyor. Patinaj çeke çeke benzini yedik" dedi.


 

"BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN ETTİĞİM İÇİN KÜREKLE GELDİM"

Arabasını karlardan kurtarmaya çalışan Oktay Koç "Dün 18.00'da Topkapı’dan çıktım. 22.30’da anca buraya geldim. Burada kar birikince trafik hiç ilerlemedi. Biz de aracımızı buraya park ettik. Yürüyerek evimize gittik. Ben böyle olacağını tahmin ettiğim için evden kürekle geldim. 10 dakikadır uğraşıyorum" diye konuştu. 


 

"1-2 KİLOMETRE EVE KADAR YÜRÜDÜM"

Arabasını karlardan kurtarmaya çalışan başka bir sürücü Aytekin Karaçar "15.30’da iş yerinden çıktım buraya gelmem 21.30-22.00’ı buldu. Yollar çok kötüydü. Mecburen bıraktım arabamı buraya. Eve aşağı yukarı 1-2 kilometre yürüdüm. Tipi ve soğuk vardı.  Ben kürekle gidenleri gördüm küreği rica ettim. 10-15 dakikadır uğraşıyorum. Çıkartabilirsem çıkartacağım evin oralarda aracı emniyetli bir yere bırakacağım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KürekOtoyolAraçİstanbulKar
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