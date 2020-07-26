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Küçükçekmece’de metrobüste yangın 

Küçükçekmece Cennet'te metrobüste yangın 

26 Temmuz 2020 Pazar 11:18
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Küçükçekmece’de metrobüste yangın 

İSTANBUL (DHA)

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağına yanaşan metrobüs motor kısmından alev aldı. Metrobüste çıkan yangın sebebiyle durakta panik yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında saat 22.30 sıralarında yolcu almak için duran metrobüste yangın çıktı. Alevleri gören araçtaki yolcular hemen kendilerini dışarıya attı. Yangın sebebiyle durakta panik yaşandı. Yangına ilk olarak durakta bulunan vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler D-100 karayolu Avcılar istikametini trafiğe kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin çalışmalarının ardından metrobüs seferleri ve D-100 Karayolu trafiği normale döndü.

DHA

Son Güncelleme: 26.07.2020 11:21
Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceMetrobüs Yangın
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