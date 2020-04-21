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Küçükçekmece semt pazarında mahşeri kalabalık

KÜÇÜKÇEKMECE'de kurulan semt pazarında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden tezgahların etrafında kalabalık oluşturdu.

21 Nisan 2020 Salı 19:13
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Küçükçekmece semt pazarında mahşeri kalabalık

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar semt pazarlarına koştu. Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde kurulan semt pazarında çekilen görüntülerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadan pazarda alışveriş yaptıkları görüldü.

HERKES İÇ İÇE

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Ferhat Yıldırım, “Dört gün dışarı çıkamayacakları için, bu yüzden ama çok yanlış, hastalık var baksanıza. Yani pazarların girişlerine izin verilmemesi lazım, sayı ile insanların girmesi lazım. Şuna bakar mısınız? Herkes iç içe" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmecePazarKoronavirüsSalgınHastalık
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