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Küçükçekmece'de turşu yüklü TIR eve çarptı, kilolarca turşu yola saçıldı

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki turşu yüklü TIR kayarak bir eve çarptı. Sokakta panik yaşanırken TIR'ın dorsesinde yüklü kilolarca turşu yola saçıldı. 

Küçükçekmece'de turşu yüklü TIR eve çarptı, kilolarca turşu yola saçıldı

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki turşu yüklü TIR kayarak bir eve çarptı. Sokakta panik yaşanırken TIR'ın dorsesinde yüklü kilolarca turşu yola saçıldı. 

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:28
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Küçükçekmece'de turşu yüklü TIR eve çarptı, kilolarca turşu yola saçıldı

İSTANBUL , (DHA) - 
Olay Yarımburgaz Mahallesi 1. Öner sokakta meydana geldi. Park halindeki turşu yüklü TIR, bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. Metrelerce kayan TIR bir eve çarptı. O sırada evde uyuyan Murat Karakaya büyük korku yaşadı.  Doğalgaz borusunu patlatan ve evin duvarı kıran TIR da yüklü kilolarca turşu ve bidonlar yola saçıldı. Kayan TIR'dan  yük boşaltan bir işçi de yola savrularak hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olayı anlatan Emirhan Karakaya daha önce de benzer olaylar yaşandığını dile getirerek, "Babam içeride uyuyormuş. TIR çarpınca önce doğalgaz borusu patlamış.  Nasıl kaçacağını şaşırmış arka pencereden atlamış. Duvarlarımız kırık her yer kırık" diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceTIRTurşuönce Vatan
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