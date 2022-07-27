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Küçükçekmece'de tekne alev alev yandı

KÜÇÜKÇEKMECE Sahili açıklarında tekne alev alev yandı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:47
Küçükçekmece'de tekne alev alev yandı

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Sahili açıklarında meydana geldi. Denizde arıza yapan tekne, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sonucu teknede hasar oluştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceTekneYangın
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