Küçükçekmece'de tekne alev alev yandı

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Sahili açıklarında meydana geldi. Denizde arıza yapan tekne, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sonucu teknede hasar oluştu.
DHA
KÜÇÜKÇEKMECE Sahili açıklarında tekne alev alev yandı.
KÜÇÜKÇEKMECE Sahili açıklarında tekne alev alev yandı.
Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Sahili açıklarında meydana geldi. Denizde arıza yapan tekne, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sonucu teknede hasar oluştu.
DHA