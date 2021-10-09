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Küçükçekmece'de sahte alkol üretip, satanlara operasyon

KÜÇÜKÇEKMECE'de sahte alkol üreten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda depoda ve araçta yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş toplam 10 bin 500 litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol, ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden S.O. ve U.K. tutuklandı. 

09 Ekim 2021 Cumartesi 10:05
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Küçükçekmece'de sahte alkol üretip, satanlara operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince; Küçükçekmece'de faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte etil alkol sürüldüğü bilgisi alındı. Jandarma ekipleri sahte etil alkollerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adres ile dağıtımda kullanılan aracı belirledi. Depoda damıtma düzeneği kullanılarak metil alkolden etil alkol elde edildiği, elde edilen etil alkolün piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketler ile ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirildiği tespit edildi. Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 8 bin litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol, 20 bin boş şişe, damıtma düzeneği ve bu düzeneğe bağlı 7 adet her biri 3 bin litre kapasiteli plastik tank ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince; sahte etil alkol yüklü kamyonet, teslimat esnasında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Kamyonetin içerisinde 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Sahte etil alkolleri piyasaya sürmeye çalışan S.O., U.K., İ.T. ve L.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan haklarında düzenlenen suç dosyasıyla adli makamlara sevk edildi. İ.T. ve L.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.O.ve U.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceSahteAlkolIçkiPolisOperasyonJandarma
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