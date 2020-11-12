Küçükçekmece'de metrobüse ulaşmak isteyen engelli ve yaşlılara üst geçit çilesi

İSTANBUL - Küçükçekmece'deki metrobüs durağı her gün yüzlerce vatandaş tarafından kullanılıyor. Sadece merdivenin bulunduğu durakta metrobüse ulaşmak özellikle engelli, yaşlı ve bebekli aileler için çile haline gelmiş durumda. Valizle, pazar arabasıyla merdivenleri kullananlar yaşadığı zorluklar ise kameralara yansıdı. Pek çok kişi asansör ya da yürüyen merdiven olmadığı için yolunu uzatarak başka duraklarda inmek zorunda kaldığını belirtiyor.

"ASANSÖR OLMADIĞI İÇİN YOLUMU UZATMAK ZORUNDA KALIYORUM"

Yaklaşık 30 merdiveni çıkmak zorunda kalan 70 yaşındaki bir kişi, "Biz yaşlıları hiç düşenen yok. Bu merdivenleri inip çıkmak çok yoruyor. Bazen Avcılar'da iniyorum. Oradan dolmuşa binip eve gidiyorum. Burada asansör olmadığı için yolumu uzatmak zorunda kalıyorum" diyerek buradaki metrobüs durağına bir asansör ya da yürüyen merdiven yapılması talebinde bulundu.

EN ÇOK ENGELLİLERİ ETKİLİYOR

Görme engelli Ercan Özdemir ise "Benim için olduğu kadar çocuklu aileler, yaşlılar için de sıkıntılı bir durum. Özellikle yürüme engelliler çok zorlanıyorlar. Başkalarından yardım almak zorunda kalıyorlar. Bütün engelliler için sıkıntı burası. En azından bir asansör olması şart. Kışın buzlanma olduğu zaman ise daha zor oluyor inip çıkmak" dedi.

"SENELERDİR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ"

68 yaşındaki annesine yardımcı olarak merdivenleri çıkan Ayla Patan ise "Çocuklarımız okula gidiyor, biz pazara gidiyoruz. Bu merdivenleri inip çıkmak bizi çok yoruyor. Çok dik bu merdivenler, yağmur yağdığı zaman da kayıyor. Annem oldukça zorlandı. Astım hastası kendisi nefes nefese kaldı çıkarken" ifadelerini kullandı.