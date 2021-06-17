Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
501.417
DOLAR
8.6118
STERLİN
12.0398
EURO
10.2980
Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
Bilecik Belediyesine ait 84...
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik...
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk...
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Küçükçekmece'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı.  İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

17 Haziran 2021 Perşembe 09:28
11 Okunma
Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Yangın Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı. Basın Ekspres Caddesi üzerindeki 5 bin metrekarelik alanda kurulu kağıt ve ambalaj üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyelerine bağlı su tankerleri de destek verdi. 

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 3 koldan müdahale ederek yaklaşık  5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına aldı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürüyor. 

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Fabrikanın alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceFabrikaKağıtAmbalajYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı
147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı
Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı
Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı
Başakşehir'de beton pompa aracı dehşet saçtı
Başakşehir'de beton pompa aracı dehşet saçtı
Vali Yerlikaya: Salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması
Vali Yerlikaya: Salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu
İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu
Bayrampaşa'da taksi ile 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 
Bayrampaşa'da taksi ile 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 
Çekmeköy'de motosikletle uyuşturucu satışına polis baskını 
Çekmeköy'de motosikletle uyuşturucu satışına polis baskını 
AKM yüzünü gösterdi
AKM yüzünü gösterdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma