Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Spor Festivali için geri sayım başladı

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde Atakent Menekşe Parkı’nda düzenlenecek olan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Spor Festivali basın toplantısı, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, eski basketbol sporcusu Tamer Ali Oyguç, profesyonel voleybolcu Batuhan Gürmen’in konuşmalarını yaptığı toplantıya birçok sporcu ve spor gönüllüsü katıldı.

Festivalde, İstanbul çapında toplam 700’ü aşkın sporcunun katılacağı 3x3 sokak basketbolu, plaj voleybolu ve ayak tenisi branşlarında turnuva maçları düzenlenerek, vatandaşların hem eğlenecekleri hem de spor yapabilecekleri bir ortam atmosfer oluşturulacak. Bu turnuvaların yanı sıra festival alanında çeşitli oyun grupları, sıcak hava balonu gibi etkinlikler gün boyu devam edecek. Spor Festivali alanda yapılacak radyo yayını ve ünlü müzik grubu Pinhani konseriyle son bulacak.

“ÜLKEMİZİN BAYRAĞINI DALGALANDIRACAK GENÇLER GURURUMUZ OLACAK”

Spora ve sporcuya değer verdiklerini belirten Kemal Çebi, “Burası bir kamu kurumu. Buradaki harcamaların tamamı, burada yaşayan insanların ödediği vergilerden oluşuyor. Biz yaptığımız organizasyonlarda asla parayı çöpe atmıyoruz. Bu gençleri, birtakım değerlerle donatabilmek, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabilmek birinci hedefimizdir. İçerisinden çıkabilecek, madalya alacak, başarılar elde edecek, birincilikler kazanıp ülkemizin bayrağını dalgalandıracak insanlar gururumuz olacak. Dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi olarak gerek spora gerek eğitime gerek kültür sanata yaptığımız tüm yatırımların bu ülkeye artı değer katacağından eminiz. İnsana yatırım yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koronavirüs, sporla ilgili aktivitelerimizde belli bir daralmaya sebep oldu. Şu anda ülkede biraz daha rahatlama var gibi görülüyor. Umuyorum ki bu şekilde devam edecek ve birkaç ay içerisinde bizi belki de daha disiplinli olmaya, varlıklarımızın farkına varmaya sebep olan kovid-19 bir an önce gider. Ben bazen dua ediyorum ve ‘yeter, biz senden dersimizi alacağımız kadar aldık’ diyorum. Demek ki böyle durumlarda dayanışma yapmamız lazım, birikimlerimizin olması lazım, ülkemizin güçlü olması lazım.”

“GENÇLER İÇİN MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON”

Tamer Ali Oyguç, “Pandemi sürecinde hepimiz evlere tıkıldık. Eski basketbolcular, eski sporcular olarak bile kendimizi dışarı atma ihtiyacı hissediyoruz. Bu normalleşme sürecinde de hem insanları bir arada tutmak hem de onları spora kazandırmak hem de gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına çok iyi bir organizasyon” dedi.

Batuhan Gürmen (18), “Daha önce Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonlara katıldım. Benim için farklı bir tecrübe oldu. Güzel rekabetlerimiz oldu. Bu sene de aynı rekabetlerin sürmesini temenni ediyorum. İnşallah güzel bir organizasyon olur” ifadelerini kullandı.