Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronavirüs sürecinde kargo şikayetleri arttı
Koronavirüs sürecinde kargo şikayetleri arttı
Olimpiakos’un hedefi Sinan Gümüş
Olimpiakos’un hedefi Sinan Gümüş
Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor
Su ve tuzla doğal dezenfektan;...
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a ertelendi
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a...
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
EPDK'dan İGDAŞ'a soruşturma
Kapat

Kuaför ve güzellik salonlarında hazırlıklar başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak AVM’ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri faaliyete geçecek. Öncesinde ise hazırlıklar başladı. Kuaför salonları bir dizi önlemler aldı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:21
0 Okunma
Kuaför ve güzellik salonlarında hazırlıklar başladı

İSTANBUL - Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Salgınla mücadelede olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte normalleşme süreci de yavaş yavaş başlıyor. Açıklanan normalleşme planına göre, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaför, berber ve güzellik salonları hizmet vermeye başlayacak. Bahçelievler Belediyesi de ilçede bulunan ve pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan tüm salonları dezenfekte etmeye başladı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır erkek ve kadın kuaförlerinin dezenfekte çalışmaları için yaptığı açıklamada, “Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın ve berberlerimizin 3 altın kurala özen göstermelerini rica ediyorum. Maske kullanımı, hijyen ve fiziki mesafe kuralına dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SALONDAKİ İNSAN SAYISINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTACAĞIZ”

Alınan tedbirler ve bundan sonra uygulanacak yeni uygulamalar hakkında bilgiler veren Kuaför Salonu İşletmecisi Ali Rıza Küçükler, “Bizim 21 yıldır yaptığımız çalışmalara ek olarak en önemlisi sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptıktan sonra dün itibariyle bir kriz toplantısı yaptık. Kapıdan gelen her müşterinin ateşini ölçeceğiz. Önce çalışanlarımızın, sonra müşterilerimizin ateşini ölçüp bir çizelge tutacağız. Ve tek kullanımlık önlük ve eldiven vereceğiz. Müşterilerimizi randevuyla alacağız. Sosyal mesafe ayarlanmış şekilde tüm koltuk aralarını planladık. Çalışmalarımız bir koltuk aralıklı şekilde yapılacak. Kapasitemizi yüzde 50 aşağıya düşürdük. 400 metrekarelik bir bahçemiz var. Saç boyası yapılan müşterilerimiz bekleme süresini içeride değil, bahçede geçirecek. Böylece alandaki insan sayısını minimum seviyede tutmuş olacağız” şeklinde konuştu.
 

“BİR MÜŞTERİYE AYNI ANDA İKİ PERSONEL HİZMET VERMEYECEK”

Müşteriler ve personellere tek kullanımlık önlükler ve maske vereceklerini belirten Ali Rıza Küçükler, “Önceden kadınlar saçlarını yaptırırken bir yandan da manikür ya da pedikür işlemleri yapılıyordu. Bu işlem artık kalktı. Yani aynı anda bir müşteriye iki personel servis yapmayacak. Tüm yüzeylerimiz ve kullandığımız ürünler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Ayrıca kadınların en büyük sorunlarından biri haline gelen kaş alma işlemi içinde önlemler aldık. Kaşını aldırmak isteyen müşterilerimize yüz siperliği verilecek. Böylece virüsün yayılması ihtimali için önlem almış olacağız. Ayrıca müşteriler ve çalışanlar için tek kullanımlık önlüklerimiz olacak. Yıkama setlerinde boyunların temas ettiği yerlere streç film çekeceğiz. Yani müşterinin temas ettiği her şey tek kullanımlık olacak ve temizlik ve hijyen hususları en üst seviyede tutulacak” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuaför Ve Güzellik SalonlarıKoronavirüs SalgınıKuaförer Ne Zaman Açılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
THY'den normalleşmede ilk adım
THY'den normalleşmede ilk adım
Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum
Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum
Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi
Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi
İstanbul'da tarihi surlarda ''çökme'' tedirginliği
İstanbul'da tarihi surlarda ''çökme'' tedirginliği
'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener için anma
'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener için anma
Yasak sonrası İstanbul Meyve Sebze Hali'nde yoğunluk
Yasak sonrası İstanbul Meyve Sebze Hali'nde yoğunluk
14 gündür kayıp otizmli genç için ormanda arama
14 gündür kayıp otizmli genç için ormanda arama
Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı