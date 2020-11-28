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Koronavirüsün kol gezdiği gece pazarı 

Artan koronavirüs vakalarının ardından tedbirlere daha fazla uyulması için yapılan uyarılara rağmen Bayrampaşa'da gece cadde üzerinde kurulan ikinci el eşya pazarı sabaha kadar sürdü. Alışveriş yapmaya gelen kişilerin çoğunun maske taktığı fakat zaman zaman koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.  

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:28
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Koronavirüsün kol gezdiği gece pazarı 

İstanbul'da son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından tedbirlere daha fazla uyulması uyarıları yapılmasına rağmen bazı alışveriş yerlerinde kurallara uyulmaması dikkati çekiyor. Bayrampaşa'da gece cadde üzerinde kurulan ikinci el eşya pazarı sabaha kadar sürdü. Satıcılar Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde bir kilometreyi bulan yol kenarındaki kaldırıma tezgâh açarak, bavul ve çantalarla yanlarında getirdikleri giysi ve elektronik eşyaları satışa sundu. Gece başlayan pazar gün aydınlanana kadar sürdü. Alışveriş yapmaya gelen kişilerin çoğu maske takarken, zaman zaman koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaPazarKoronavirüsPandemi
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