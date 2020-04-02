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Koronavirüs tahlil bilgilerini gizliyen iki laboratuvara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs tahlili yaptıran insanların bilgilerini Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlarla paylaşmayarak toplum sağlığını tehdit ettiklerini iddiasıyla iki özel tıp laboratuvarı yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, tahlil yapılan kişilerin isim, adres ve telefon bilgileri gizlendiği, hasta olduğu belirlenen kişiler için karantina tedbiri alınmasının engellendiği iddiası araştırılacak.

02 Nisan 2020 Perşembe 16:02
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Koronavirüs tahlil bilgilerini gizliyen iki laboratuvara soruşturma

İSTANBUL -  İstanbul'da iki özel tıp laboratuvarı yetkilileri hakkında, karantina tedbirlerine aykırı davranarak toplum sağlığını tehdit ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, koronavirüs tahlili yaptıran insanlarla ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlardan gizleyerek karantina tedbiri alınmasını engelledikleri iddiaları araştırılacak.  


ENFEKTE HASTALARA KARANTİNA UYGULANAMADI


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün suç duyurusuyla başlayan soruşturmada özel tıp laboratuvarlarının, kaç kişiye koranavirüs testi yapıldığı, isim, adres ve telefon bilgilerinin bildirilmesinin istenmesine rağmen, "kişisel veri" olduğu gerekçe gösterilerek gizlediği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü tahlil sonuçlarının bildirilmemesi nedeniyle toplum sağlının çok olumsuz etkilenebileceğini belirttiği suç duyurusu dilekçesinde, özel tıp laboratuvarları yetkililerinin bu şekilde hastaların başkalarıyla temasının engellenmesini, bu kişilerin yakın çevresine de test yapılarak karantina tedbirlerinin uygulanmasına engel olunduğu bildirildi. Başsavcılığın bu iddialarla ilgili özel tıp laboratuvarları yetkililerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Soruşturmanın yürütüldüğü TCK'nın "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçunu düzenleyen TCK'nın 195'inci maddesi şöyle: "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıKoronavirüs TahliliSoruşturmaözel Tıp Laboratuvarı
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