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Korona sürecinde elektrikli bisiklet kullanımı artıyor

Son zamanların yeni alternatif aracı olan elektrikli bisiklet şehir içinde kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Trafik derdini büyük ölçüde kaldıran bu araçların kullanımı her geçen gün artış gösteriyor. Özel bir motor firmasında Servis Müdürü olarak görev yapan Remzi Ater, “Pandemiden dolayı insanlar toplu taşımayı çok fazla tercih etmediğinden elektrikli bisiklete yöneldiler" dedi.

13 Eylül 2020 Pazar 12:11
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Korona sürecinde elektrikli bisiklet kullanımı artıyor

Elektrikli bisikletlerin tercih edilmesindeki en büyük nedenleri sıralayan Remzi Ater, “Vergiden muaf, sigorta yapmak zorunda değiller, araba ehliyeti ile kullanabiliyorlar. En önemli neden ise pandemiden dolayı toplu taşıma tercih etmek istemeyenler kısa sürede gideceği yere ulaşmak istiyorlar” diye konuştu. Fiyatların da arttığını söyleyen Ater, “Biliyorsunuz arz talep meselesi. Talep arttıkça fiyatlar da ona göre yükseldi. Çeşitler çoğaldı. Şu anda bayisi olduğumuz firmanın pandemiden sonra en az 10-15 modeli daha çıktı. 1 haftada 2 kere zam yedi motorlar. Rağbet çok olunca tabii sonuç kaçınılmaz” dedi.


“35 LİRALIK ELEKTRİK YAKITI İLE 1 AY BOYUNCA İŞLERİNE GİDİP GELEBİLİYORLAR”


“İnsanların tercih etmesinin en büyük sebebi daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabiliyorlar. " diyen  Remzi Ater,  şöyle konuştu:


"Örneğin aylık 30-35 liralık bir elektrik yakıtı ile insanlar 1 ay boyunca işlerine gidip gelebiliyorlar. Bu kadar uygun fiyatlar yani. Satış fiyatları ise 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Pandemiden önce en düşük 4 bin TL’den başlıyordu. Nereden baksanız her modelde bin TL civarında oynamalar oldu. Pandemiden sonra satışlarda yüzde 25 artış oldu diyebilirim. Çünkü insanlar gerçekten kullanıyorlar. Daha önceden keyif için aldıkları araçları şu anda ihtiyaç olduğu için alıyorlar. Yani daha önceden ‘Ben bunu alayım yazlıkta kullanırım, pazar günleri sağa sola giderim’ diyen kişiler şu an işe gidip gelmek için kullanıyorlar. Metrobüsler otobüsler hep dolu. İnsanlar virüsten korktuğu için, tedbir almak istedikleri için böyle bir yola başvuruyorlar. Daha önce hiç kullanmayan, öğrenmek isteyen, merak eden çok fazla kişi geliyor. Bu sıralar hele de pandemiden sonra daha da arttı.”

“PANDEMİDEN SONRA BUNU KULLANMAYA BAŞLADIM”


Pandemi sürecinden sonra elektrikli bisiklet kullanmaya başladığını söyleyen İlknur Atamer, “Pandemiden sonra başladım. Yeni aldım zaten bakımlarına getirdim şimdi de. Yani minibüse falan binmek istemiyorum. Araç kullanmak istemiyorum. Virüsten dolayı korku var. Araba ehliyetim de var. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Araba ehliyetiyle kullanabiliyorum. Sigorta zorunluluğu yok. Benim için ideal çok hız da yapmıyor zaten. İstediğim yere istediğim şekilde gidebiliyorum” diye konuştu.


Bir başka elektrikli bisiklet kullanıcısı ise, “Tercih etme sebebim benzin yok, yakıt yok, vergi yok, sigorta yok, rahat ve kullanışlı. Trafik yoğunluğu da arttı. Aracım olmadığında da virüs korkusundan otobüse binemiyordum. O yüzden de elektrikliyi tercih ettim” şeklinde konuştu.


Altay Taşdelen ise, “Ben yeni başladım kullanmaya. Pandemiden dolayı. Araba ehliyeti ile de kullanılıyormuş. Minibüse otobüse binmemek için aldım. Bayağı iyi, memnunum. 50 TL bile tutmuyor şarja taktığımız zaman. Konforlu gayet” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Elektrikli BisikletBisiklet
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