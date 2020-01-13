Kolejin kampüslerinde rüzgardan elektrik üretilecek

İSTANBUL - Mektebim Koleji, ‘Geleceğimiz için tasarruf edelim’ sloganıyla Sancak Enerji ile iş birliğine imza attı. Mektebim Koleji, 1 Şubat’tan itibaren Sancak Enerji’nin işleteceği rüzgar enerjisi santralleriyle kolejin bütün kampüslerinde elektrik ihtiyacının tamamının karşılanacağını duyurdu. Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında ‘sürdürülebilirlik’ çalışmaları için alınan kararla rüzgar enerjisine geçen özel okulun yıllık tüketiminin 12 milyon kilovatsaati aşacağı tahmini yapılırken, bu rakamın 8 bin 122 evin elektrik ihtiyacına eşdeğer olduğu belirtildi. Beş ayrı rüzgar enerji santralleriyle yıllık 668 milyon kilowatt saat üretim yapan enerji şirketinin, 245.7 MW kurulu gücü ile kolejin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji olan rüzgardan karşılayacağı ifade edildi.