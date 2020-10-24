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Koca 112 komuta merkezini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Koca'ya ziyaret sırasında İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

24 Ekim 2020 Cumartesi 18:12
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Koca 112 komuta merkezini ziyaret etti

Komuta Kontrol Merkezi'nde Bakan Koca, 112 ekiplerine hitap etti. Koca'nın konuşması öncesi, hitap edeceğiz telsizden ekiplere duyuruldu. Ardından Bakan Fahrettin Koca, "Sesimin yabancısı olmadığınızı biliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma iyi mesailer diliyorum. Değerli 112 çalışanları özellikle son dönem salgının seyriyle birlikte ne kadar büyük fedakarlık ve özveriyle çalıştığınızı bütün Türkiye biliyor. Özellikle bizler de sizlerin bu dönem sorunlarınızı çözmek noktasında gayret içerisindeyiz. Koronavirüs salgınında sizler en ön planda hatta öncü oldunuz. İstanbul özelinde vaka sayısının giderek arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu artık biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün daha da arttığını artık herkes biliyor. Bu çerçevede gösterdiğiniz fedakarlık ve özverinin bütün toplum farkında. Özellikle sizlerin bu süreçte hastalarımızı aynı zamanda hem gelen telefonlara cevap veren, hem de sahada hastalarımızı hastanelere taşıyan önemli bir fonksiyonunuz var. Yeri geldiğinde riskli hastalarla temas ettiğiniz için en sevdiğiniz kişileri, çocuklarınızı, anne-babanızı günlerce ziyaret etmediğinizi biliyoruz. Bu dönemin ben geçeceğine inanıyorum. Özellikle toplumun bu dönemde kurallara, tedbirlere uyma noktasında vatandaşımızın hassasiyet göstermesini bekliyorum. Maske, mesafe ve hijyenle birlikte kalabalık ortamlara katılmama noktasında bir hassasiyet hatta evlere özellikle ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu dönemde evde bulaş oranının daha yüksek olduğunu, ev içi bulaş oranının yüksek olduğunu görüyoruz. O nedenle bizlerin şu dönemde mücadelede sizlerin gücünüze ve motivasyonunuza ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, Allah'a emanet olun" dedi.

Bakan Koca daha sonra kontrol merkezindekilerle sohbet etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin Koca
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