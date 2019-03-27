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Kobra zehri operasyonu

İstanbul'da kobra zehri operasyonu

Kobra zehri operasyonu

İstanbul'da kobra zehri operasyonu

27 Mart 2019 Çarşamba 11:56
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Kobra zehri operasyonu

İstanbul DHA 

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla kobra zehiri getiren kişileri tespit etti. Güngören'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kobra zehrinin piyasa değerinin 9 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı biliniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kobra ZehriGüngören
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