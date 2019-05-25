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Kırım Türkleri’nden iftar yemeği

M. Kemal Sallı’nın haberi için tıklayınız…

Kırım Türkleri’nden iftar yemeği

M. Kemal Sallı’nın haberi için tıklayınız…

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:09
7 Okunma
Kırım Türkleri’nden iftar yemeği

M. KEMAL SALLI / İSTANBUL

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi 1944 sürgününün 75. Yılında Kadıköy Atatürk Anıtı önünde anma düzenledi, İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Milli Marşının ardından basın bildirisi okundu.

Ardından dernek binasında iftar edilerek şehitlerin ruhları için dua edildi. Ukrayna, İstanbul Başkonsolosu; Oleksandr Gaman’ın da katıldığı iftara Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, Ülkü Evleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Adalet Masatlıoğlu, Kırım tatarları ve Kırım gönüllüleri katıldılar. İftar sonrasında duayı Selver Gedikbaş hanımefendi yaptı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.05.2019 09:12
Anahtar Kelimeler:
İftar YemeğiKırım Türkleri
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