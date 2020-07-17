Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. 4 Türk vatandaşı hastayı getirmek için Ankara'dan 18.52'de havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, 22.15'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e indi. Buradan aldığı hastalarla havalanan ambulans uçak, sabah 07.15 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Uçaktan alınan 4 kişi, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.