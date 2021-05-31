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Kır kahvesi ve büfe kiraya verilecek

Bayrampaşa Belediyesi'nden kır kahvesi, lokantası ve büfe kiraya verilecektir

31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:39
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Kır kahvesi ve büfe kiraya verilecek

İşletme hakkı Bayrampaşa Belediyesi'ne ait olan Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı,178 nolu bölmesi içerisinde bulunan Göktürk C tipi mesire yeri içerisinde kalan 2 adet Kır Kahvesi,1 adet Kır Lokantası , 1 adet Büfe ve 1 adet Yöresel Ürünler Satış Ünitesi 2 yıllığına  kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında  10 Haziran  2021 tarih, Perşembe günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine istinaden yapılacak.

Kiralama ihalesine ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Kır KahvesiBüfeLokantaBayrampaşa BelediyesiKemerburgaz Orman İşletme Şefliği
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