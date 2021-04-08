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KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "Riskli bina 5 ay içinde yıkılır"

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle elektrik, su ve doğal gazlarını kesmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile KİPTAŞ yetkililerini mahalleye sokmaması üzerine yaşanan olaylarla ilgili KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, basın açıklaması yaptı.

08 Nisan 2021 Perşembe 16:23
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KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "Riskli bina 5 ay içinde yıkılır"

İSTANBUL - Riskli alan ilan edilen bir yerin 5 ay içerisinde yıkılması gerektiğini söyleyen Kurt, "Eğer vatandaş kendi mülkünü boşaltıp yıkmıyorsa, devlet yıkımı kendi kurumlarıyla gerçekleştirip, bedelini de hak sahibinden alır. Burada boşaltılan bazı binaların yarısı bir kepçe darbesiyle çöktü. Bir deprem anında bir kişinin buradan sağ çıkması mucize olur" dedi. Hak sahipleri ile yapılan görüşme ve anlaşmaların hepsini belgeleyebileceklerini kaydeden Kurt, süreci kamu kurumlarıyla birlikte, şeffaf şekilde yürüttüklerini söyledi. 

Basın açıklamasının ardından gazetecilere dağıtılan metinde ise KİPTAŞ'ın Yeşilpınar Mahallesi ile ilgili yaptıkları anlatıldı. Buna göre;  

-2 Aralık 2019 tarihinde KİPTAŞ mülkiyetindeki taşınmazın üzerindeki kullanıcıların tamamı, hak sahipleri olarak kabul edilerek, uzlaşma görüşmelerinin yapılması için Uzlaşma Ofisi açıldı. 

-Mimari proje hazırlanıp, ruhsat alındı. 

-Hak sahiplerinin mevcut kullanım alanı kat brütü kabul edilerek, yüzde 20 yenileme kesintisi uygulandı.  

-Hak sahipleri, kullanım alanlarının yüzde 80'ine kadar borçsuz sahip oldu. Mevcut kullanım alanına ulaşmak isteyenler, metrekaresi 3 bin liradan borçlanarak, inşaatın bitmesinin ardından (24 ay sonra) 36 ay vade farksız ödeyecek şekilde KİPTAŞ'a borçlandı. 

-Her bir bağımsız birim için (birden fazla bağımsız bölümü olanlara her bir bölüm için ayrı ayrı ödenmek koşulu ile) taşınma yardımı, ayrıca 1350 liradan başlayan (metrekareye göre artan) kira yardımı yapıldı. 

-Riskli yapılarını tahliye edecek hak sahiplerine KİPTAŞ tasarrufunda bulunan ve Haziran 2020'de anahtar teslimi yapılan Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm projesinde yer alan evlere taşınma imkanı sunuldu. 

NE OLMUŞTU ?

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Yeşilpınar Mahallesi sakinleri, İBB iştiraklarından gelen yetkilileri mahalleye almayıp su, doğal gaz ve elektrik kesintisini engelledi. Bölgeye sevkedilen polis ekipleri, mahalleliye biber gazı ile müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali KurtRiskli Bina
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