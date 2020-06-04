Kâğıthane'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay, Ortabayır Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi Gökmen olduğu öğrenilen bir kişi, 34 SKD 65 plakalı otomobille Ortabayır Meydanı'na geldi. Otomobilden inen kişi taksicilerle sohbet ederken silahlı saldırıya uğradı. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Gökmen isimli kişi yere düşerken saldırgan ve yanında bulunan bir kadın olay yerinden yaya kaçarak uzaklaştı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralıya ilk müdahalesi taksiciler tarafından yapılırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, ambulansa aldıkları yaralıyı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir taksi ve otomobile de kurşun isabet ettiği görüldü. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, boynundan ve vücudunun bazı yerlerinden yaralanan Gökmen isimli kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.