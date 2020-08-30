Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1101
ALTIN
463.306
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8289
EURO
8.6893
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
Son Dakika
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
'KIŞ AYLARINDA RİSK 5 KAT ARTACAK'
Son Dakika
'KIŞ AYLARINDA RİSK 5 KAT...
'Sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor'
Son Dakika
'Sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor'
'Covid-19 geçiren annenin sütüne antikor geçiyor'
Son Dakika
'Covid-19 geçiren annenin sütüne antikor...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Son Dakika
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaza yapınca silahla vurulduğu anlaşıldı

Pendik'te bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bir iş yerinin duvarına vurdu, ardından park halindeki başak bir otomobile vurarak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün silahla yaralandığını tespit etti. Ağır yaralı olan sürücü hastaneye kaldırıldı.

30 Ağustos 2020 Pazar 08:00
33 Okunma
Kaza yapınca silahla vurulduğu anlaşıldı

Olay saat 22.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi Yücelen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aykut Y.'nin kullandığı 34 KY 4302 plakalı otomobil büyük bir gürültü ile bir iş yerinin duvarına vurduktan sonra park halindeki 34 KE 5651 plakalı başka bir otomobile vurarak durdu. Gürültüyü duyan vatandaşlar yardıma koştu.

SAĞLIK EKİPLERİ SİLAHLA VURULDUĞUNU TESPİT ETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yapan otomobilin içinde hareketsiz duran Aykut Y. 'nin vücudunun iki yerinde mermi yarası olduğunu tespit etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralı Aykut Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

NEREDE VE NASIL VURULDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri kaza yapınca silahla vurulduğu anlaşılan Aykut Y.'nin nerede, kimler tarafından ve nasıl vurulduğunun tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GELDİĞİMİZDE HAREKETSİZ DURUYORDU

Görgü tanıklarından Güney Türkmen olayla ilgili;“Polis gelmeden biz geldik, şuurunu kaybetmiş bir şekilde duruyordu, hareket falan yoktu. Büyük bir ihtimal birilerinden kaçtı ya da bir olaya karıştı. Burada önce duvara vuruyor sonra şıradaki park halinde arabaya vuruyor. Polis aradık, geldiler götürdüler. Çok büyük bir ses geldi, gümbürtü koptu. Kaza sandık, yaralı olduğunu bilmiyorduk, tam gittik yardım etmeye zaten ters duruyordu, hareket etmiyordu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikSilahKazaPolisYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ OTOMOBİL ATEŞE VERİLDİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ OTOMOBİL ATEŞE VERİLDİ
Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Pendik'te silahlı kavga: 2 yaralı
Pendik'te silahlı kavga: 2 yaralı
Valilikten düğünler için yeni koronavirüs tedbirleri
Valilikten düğünler için yeni koronavirüs tedbirleri
Silivri'de düğüne koronavirüs baskını
Silivri'de düğüne koronavirüs baskını
Sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu
Sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu
2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kartal'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti
Kartal'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim