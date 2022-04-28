Kaza yapan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı

Olay, saat 22.15 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi ile Piri Mehmet Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. H.Y.'nin kullandığı 34 UU 0240 plakalı otomobil, denetim yapan polis ekibinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis tarafından kovalanan otomobil, bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 DUJ 812 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü H.Y. ve yanında bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Polisin otomobilde yaptığı aramada, şarjörü dolu tabanca ile sigara paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Taraması(GBT) sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü H.Y.'nin ise suç kaydı nedeniyle aramasının bulunduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve ilerleyen saatlerde gözaltına alındıkları bildirildi.