Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdular
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği...
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm aşamalarını rehberde topladık
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm...
'Ayı gülü' çiçek açtı
'Ayı gülü' çiçek açtı
100 ressam sağlık çalışanları için çizdi
100 ressam sağlık çalışanları için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaymakamlıklara akın ettiler

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat izni için yayınladığı genelgenin ardından, vatandaşlar kaymakamlıklara akın etti. Küçükçekmece Kaymakamlığı'na gelen vatandaşlar, görevliler tarafından uyarılarak izin belgelerinin internet yoluyla E-Devlet üzerinden çıkarılmasını gerektiğini söyledi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:30
0 Okunma
Kaymakamlıklara akın ettiler

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen seyahat izni için yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti. Koronovirüs kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izni almak için kaymakamlıklara akın etti. Küçükçekmece Kaymakamlığı'na gelen vatandaşlar, içerideki görevliler tarafından uyarılarak izin belgelerinin internet yoluyla E-Devlet üzerinden çıkarılmasını gerektiğini söyledi.


"HERKES MEMLEKETLERİNE GİTMEK İSTİYOR"

İzin belgesi almak için kaymakamlığa gelen Ali Kabakulak, "Evraklarım eksik olduğu için görevliler internetten e-Devlet' e yüklememi söyledi. Kaymakamlıktaki görevliler güzel karşıladılar. İçeride biraz yoğunluk var. Herkes memleketlerine gitmek istiyor. Kimisi yaşlı yakınları için gelmiş. Kimisi memleketteki ürünleri için gelmiş. Benimde çay ürünüm var memlekette" dedi.


"BAĞ BAHÇE HEPSİ KALDI"

Memleketteki ürünleri için kaymakamlıktan izin belgesi almaya gelen Olgun Ayar,"İzin alamadık. Vermediler. E-Devlet'ten olacakmış. Köye gideceğim. Orduluyum. Bağ bahçe hepsi kaldı izin vermediler. İçerisi kalabalık. Bazı insanlar söz dinlemiyor. Memur arkadaşlar izah ediyor ama yine de söz dinlemiyorlar. E-Devlet üzerinden başvuracağım, olursa olur olmazsa bekleyeceğim artık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKaymakamlıkEdevlet65 Yaş üzeriSeyahat Izin Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasağa rağmen balık tuttular, dans ettiler
Yasağa rağmen balık tuttular, dans ettiler
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
Kadın ve erkeklerin eğlencesi kanlı bitti: 1 yaralı
Kadın ve erkeklerin eğlencesi kanlı bitti: 1 yaralı
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
İstanbul Valisi duyurdu!
İstanbul Valisi duyurdu!
Aydos Ormanı'nda yangın
Aydos Ormanı'nda yangın
Polisi görünce otların arasına saklandılar
Polisi görünce otların arasına saklandılar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs denetimi
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs denetimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı